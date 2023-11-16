Это было "безумие": королевский фотограф вспомнил день помолвки Кейт и Уильяма

В этот день был организован фотоколл в Сент-Джеймском дворце, где пара появилась перед фотографами. Один из них, сотрудник AFP Бен Стэнсолл, рассказал эксклюзивно Hello! про тот особенный день.

"Я начал свою карьеру в Лондоне, работая на Getty в сфере развлечений, поэтому я побывал на немалом количестве кинопремьер или церемоний вручения наград BAFTA, где можно увидеть множество фотовспышек. Но это был просто на другом уровне. Это было невероятно. Я просто помню, как подумал: "Я никогда раньше не видел столько света от камер. Это абсолютное, абсолютное безумие", - вспомнил фотограф.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Бен фотографирует членов королевской семьи уже более десяти лет, и хотя он видит принцессу Уэльскую лишь время от времени, он заметил в ней большие изменения со времен ее помолвки с Уильямом.

"Я думаю, она стала более уверенной в себе. Как и все, у кого есть работа – я думаю, ее работа более уникальна по сравнению с нашей – она кажется очень, очень уверенной в себе, гораздо больше, чем в первые дни. Но я думаю, это просто эволюция любой карьеры, не так ли?", - утверждает фотограф.

Кейт Миддлтон в день помолвки / Фото: Associated Press

На днях принцесса Уэльская выступила с речью на симпозиуме, где представила результаты своего проекта раннего развития детей Shaping Us. Многие отмечают, что Кейт действительно сегодня выглядит намного увереннее, чем раньше.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали историю синего наряда Кейт Миддлтон, который она надела на помолвку с принцем.

Читайте также: