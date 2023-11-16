Это было "безумие": королевский фотограф вспомнил день помолвки Кейт и Уильяма

Кейт и Уильям рассказали всему миру о своем намерении пожениться 16 ноября 2010 года.
В этот день был организован фотоколл в Сент-Джеймском дворце, где пара появилась перед фотографами. Один из них, сотрудник AFP Бен Стэнсолл, рассказал эксклюзивно Hello! про тот особенный день.
"Я начал свою карьеру в Лондоне, работая на Getty в сфере развлечений, поэтому я побывал на немалом количестве кинопремьер или церемоний вручения наград BAFTA, где можно увидеть множество фотовспышек. Но это был просто на другом уровне. Это было невероятно. Я просто помню, как подумал: "Я никогда раньше не видел столько света от камер. Это абсолютное, абсолютное безумие", - вспомнил фотограф.
Бен фотографирует членов королевской семьи уже более десяти лет, и хотя он видит принцессу Уэльскую лишь время от времени, он заметил в ней большие изменения со времен ее помолвки с Уильямом.
"Я думаю, она стала более уверенной в себе. Как и все, у кого есть работа – я думаю, ее работа более уникальна по сравнению с нашей – она кажется очень, очень уверенной в себе, гораздо больше, чем в первые дни. Но я думаю, это просто эволюция любой карьеры, не так ли?", - утверждает фотограф.
На днях принцесса Уэльская выступила с речью на симпозиуме, где представила результаты своего проекта раннего развития детей Shaping Us. Многие отмечают, что Кейт действительно сегодня выглядит намного увереннее, чем раньше.
Напомним, ранее мы рассказывали историю синего наряда Кейт Миддлтон, который она надела на помолвку с принцем.
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