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Это было до короля: какой была первая свадьба Летиции Ортис - нынешней королевы Испании

Это было до короля: какой была первая свадьба Летиции Ортис - нынешней королевы Испании

Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

Мало кто знает, что до того, как встретить наследного принца, журналистка Летиция Ортис уже была замужем, но это был не религиозный брак.

Испанский королевский дом пытался сохранить любую информацию о первой браке Летиции Ортис в тайне, но некоторые моменты все же стали достоянием публики.

Летиция Ортис влюбилась в Алонсо Герреро, своего учителя языка и литературы в Институте Рамиро де Маэсту в Мадриде. Он был старше ее на десять лет. Когда они встретились, ей было 17, а ему 27. Во время их отношений бывали моменты, когда они были в разлуке, особенно когда Летиция была в Мексике после окончания факультета журналистики в Мадридском университете Комплутенсе, вспоминает royalfamily.news.

Летиция Ортис / © Getty Images
Летиция Ортис / Фото: Getty Images

Несмотря на расстояние, их отношения стали крепче, и они решили пожениться вскоре после ее возвращения в Испанию и после почти десяти лет совместной жизни.

Алонсо Герреро Перес - первый муж королевы Летиции / © Getty Images
Алонсо Герреро Перес - первый муж королевы Летиции / Фото: Getty Images

Их гражданская церемония состоялась 7 августа 1998 года, когда Летиции было 26 лет. Пара выбрала простую церемонию без излишеств, которая прошла в Альмендралехо, родном городе жениха. Церемония прошла в зале совета ратуши, ее возглавил тогдашний мэр Мануэль Хесус Моран, давний друг жениха.

На свадьбе присутствовало менее ста гостей, поскольку пара пригласила только близких родственников и друзей. Жених был хорошо известен в родном городе, пару часто видели на прогулках в городе.

Летиция на своей первой свадьбе была в платье от Victorio & Lucchino. Она сама позаботилась о важных деталях, например, о выборе букета у местного флориста. Волосы она заплела в косу в местном салоне. После церемонии Летиция и ее муж устроили банкет в ресторане El Paraíso, известном своей эстремадурской кухней.

Летиция Ортис Рокасолано / © Getty Images
Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

Затем они провели брачную ночь в отеле Espronceda. Никаких фотографий со свадьбы не было опубликовано.

Хотя все казалось идеальным, брак продлился всего год. Это совпало с расставанием родителей Летиции, Хавьера Ортиса и Паломы Рокасолано, что, как сообщается, причинило Летиции большое горе.

К тому времени Летиция уже работала журналисткой, что в конечном итоге привело ее к знакомству с нынешним мужем – королем Филиппом VI.

Летиция Ортис Рокасолано и наследный принц Фелипе в день их знакомства / © Getty Images
Летиция Ортис Рокасолано и наследный принц Фелипе в день их знакомства / Фото: Getty Images

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