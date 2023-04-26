В любимом образе: королева Камилла с королем Чарльзом приехали в Ливерпуль

Король и королева прибыли сегодня в Ливерпуль и посетили Liverpool Arena, где зажгли сцену "Евровидения-2023", которое в этом году от имени Украины пройдет в Великобритании.

Их Королевские Высочества познакомились с ведущими песенного конкурса, в том числе и с украинкой Юлией Саниной, и все вместе позировали для группового снимка.

Король Чарльз и королева Камилла зажгли сцену "Евровидения 2023" / Фото: Associated Press

Королева Камилла сегодня снова в синем пальто и своих любимых черных замшевых туфлях. У нее идеальная укладка, в ушах жемчужные серьги-висюльки, на запястьях - несколько золотых браслетов, в том числе и любимый от бренда Van Cleef & Arpels.

На пальто у королевы сверкает бриллиантовая брошь. Чарльз надел темно-синий костюм, белую рубашку и свой любимый галстук с принтом.

Король Чарльз и королева Камилла зажгли сцену "Евровидения 2023" / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла с ведущими "Евровидения" Скоттом Миллсом (слева), Ханной Уоддингем (в центре), Юлией Саниной (вторая справа) и Риланом Кларком / Фото: Associated Press

Также супруги посетили сегодня Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить побратимство библиотеки с первой публичной библиотекой Украины - Региональной научной библиотекой в Одессе.

Королева Камилла и король Чарльз в Центральной библиотеке Ливерпуля / Фото: Associated Press

Они встретились с партнерами, участвующими как в двухнедельном культурном фестивале, который будет проходить одновременно с конкурсом, так и в Eurolearn, образовательной программе, вдохновленной "Евровидением", для учащихся начальной и средней школы. На этом фото видно, что в руках у Камиллы маленькая черная сумка на короткой ручке, и она в кожаных перчатках.

Король Чарльз и королева Камилла зажгли сцену "Евровидения 2023" / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

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