Это было красиво: как принцесса Кейт сделала реверанс перед королевой Елизаветой II в день своей свадьбы с Уильямом

Свадьба Кейт и Уильяма в 2011 году / © Associated Press

Церемония венчания Кейт Мидллтон и принца Уильяма проходила 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

После того, как пара дала свадебные клятвы перед архиепископом Кентерберийским, и принц Уильям надел на палец своей жены обручальное кольцо из валлийского золота, пара прошлась по аббатству к выходу и по пути поприветствовала королеву Елизавету II и принца Филиппа.

Реверанс принцессы Кейт на свадьбе с Уильямом королеве Елизавете II / © Associated Press

Кэтрин, получившая накануне свадьбы от королевы титул герцогини Кембриджской, присела в реверансе перед Ее Величеством, а принц Уильям, новоиспеченный герцог Кембриджский, сделал поклон головой.

В тот же день королева Елизавета II после свадьбы внука заявила своему мужу принцу Филиппу: «Это было действительно превосходно, не правда ли?». В тот момент Ее Величество хорошо осознавала, что теперь ей точно не о чем беспокоиться и преемственность поколений обеспечена.

