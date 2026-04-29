Это было красиво: как принцесса Кейт сделала реверанс перед королевой Елизаветой II в день своей свадьбы с Уильямом
За пятнадцать лет супружеской жизни Кэтрин стала просто мастером реверансов.
Церемония венчания Кейт Мидллтон и принца Уильяма проходила 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
После того, как пара дала свадебные клятвы перед архиепископом Кентерберийским, и принц Уильям надел на палец своей жены обручальное кольцо из валлийского золота, пара прошлась по аббатству к выходу и по пути поприветствовала королеву Елизавету II и принца Филиппа.
Кэтрин, получившая накануне свадьбы от королевы титул герцогини Кембриджской, присела в реверансе перед Ее Величеством, а принц Уильям, новоиспеченный герцог Кембриджский, сделал поклон головой.
В тот же день королева Елизавета II после свадьбы внука заявила своему мужу принцу Филиппу: «Это было действительно превосходно, не правда ли?». В тот момент Ее Величество хорошо осознавала, что теперь ей точно не о чем беспокоиться и преемственность поколений обеспечена.