Это было красиво: Кухар, Стоянов и другие мировые звезды балета станцевали на фестивале Сержа Лифаря

В Национальной опере Украины состоялся фестиваль "Серж Лифар де ля данс".
В минувшие выходные в Киеве, в Национальной опере Украины состоялся праздничный гала-концерт международного балетного фестиваля "Серж Лифар де ля данс". Организаторами мероприятия выступили Александр Стоянов и Екатерина Кухар.
Ведущей фестиваля была Валерия Гузема.
Фестиваль посетили Евгений Нищук, Ксения и Евгений Кошевые, Евгений Хмара с женой Дарьей Ковтун, Ольга Фреймут и Владимир Локотко, Влад Ям с женой, Анита Луценко с семьей, Андрей Ермак, Иванна Никонова, Андрей Лягущенко, Яна Баринова, Ирина Серая, Фаина Тадеева и многих других.
Также главное балетное событие осени посетили Елена и Владимир Зеленские.
На фестивале зрители имели возможность увидеть приглашенных артистов из других стран. Так, в этот вечер на сцену вышли Адамжана Бахтияра и Адепхан Шугыла из "Астана опера", Айдос Закан из Дортмунд балет, Дарья Кирик из Львовского Национального театра.
Свое мастерство демонстрировали и премьеры балета, солисты Национальной оперы Украины: дуэт Александра Стоянова и Екатерины Кухар, дуэт Татьяны Лезовой и Ярослава Ткачука, дуэт Анастасия Гурской и Андрея Гавришкина, а также Ольга Голица, Юлия Кулик, Анастасия Шевченко и многие другие артисты.
Открыли фестиваль студенты Академии Сержа Лифаря фрагментом из балета "Лифарь-сюита".
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