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Это было красиво: Кухар, Стоянов и другие мировые звезды балета станцевали на фестивале Сержа Лифаря

Это было красиво: Кухар, Стоянов и другие мировые звезды балета станцевали на фестивале Сержа Лифаря

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

В Национальной опере Украины состоялся фестиваль "Серж Лифар де ля данс".

В минувшие выходные в Киеве, в Национальной опере Украины состоялся праздничный гала-концерт международного балетного фестиваля "Серж Лифар де ля данс". Организаторами мероприятия выступили Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

Пресс-служба / ©
Пресс-служба

Ведущей фестиваля была Валерия Гузема.

Валерия Гузема/Пресс-служба / ©
Валерия Гузема/Пресс-служба

Фестиваль посетили Евгений Нищук, Ксения и Евгений Кошевые, Евгений Хмара с женой Дарьей Ковтун, Ольга Фреймут и Владимир Локотко, Влад Ям с женой, Анита Луценко с семьей, Андрей Ермак, Иванна Никонова, Андрей Лягущенко, Яна Баринова, Ирина Серая, Фаина Тадеева и многих других.

Евгений КОшевой с женой, Екатерина Кухар, Евгений Хмара/Пресс-служба / ©
Евгений КОшевой с женой, Екатерина Кухар, Евгений Хмара/Пресс-служба
Евгений Нищук, Адамжана Бахтияра, Адепхан Шугыла/Пресс-служба / ©
Евгений Нищук, Адамжана Бахтияра, Адепхан Шугыла/Пресс-служба
Влад Яма с женой/Пресс-служба / ©
Влад Яма с женой/Пресс-служба

Также главное балетное событие осени посетили Елена и Владимир Зеленские. 

На фестивале зрители имели возможность увидеть приглашенных артистов из других стран. Так, в этот вечер на сцену вышли Адамжана Бахтияра и Адепхан Шугыла из "Астана опера", Айдос Закан из Дортмунд балет, Дарья Кирик из Львовского Национального театра.  

Александр Стоянов, Айдос Закан и Дарья Кирик/Пресс-служба / ©
Александр Стоянов, Айдос Закан и Дарья Кирик/Пресс-служба
Юлия Кулык/Пресс-служба / ©
Юлия Кулык/Пресс-служба
Пресс-служба / ©
Пресс-служба
Пресс-служба / ©
Пресс-служба
Пресс-служба / ©
Пресс-служба
Айдос Закан и Дарья Кирик/Пресс-служба / ©
Айдос Закан и Дарья Кирик/Пресс-служба
Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба / ©
Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба
Александр Стоянов/Пресс-служба / ©
Александр Стоянов/Пресс-служба
Анастасия Гурская/Пресс-служба / ©
Анастасия Гурская/Пресс-служба
Анастасия Шевченко/Пресс-служба / ©
Анастасия Шевченко/Пресс-служба

Свое мастерство демонстрировали и премьеры балета, солисты Национальной оперы Украины: дуэт Александра Стоянова и Екатерины Кухар, дуэт Татьяны Лезовой и Ярослава Ткачука, дуэт Анастасия Гурской и Андрея Гавришкина, а также Ольга Голица, Юлия Кулик, Анастасия Шевченко и многие другие артисты.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба / ©
Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба
Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба / ©
Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба
Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба / ©
Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

Открыли фестиваль студенты Академии Сержа Лифаря фрагментом из балета "Лифарь-сюита".

Пресс-служба / ©
Пресс-служба
Пресс-служба / ©
Пресс-служба
Адамжана Бахтияра и Адепхан Шугыла/Пресс-служба / ©
Адамжана Бахтияра и Адепхан Шугыла/Пресс-служба
Пресс-служба / ©
Пресс-служба
Пресс-служба / ©
Пресс-служба

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