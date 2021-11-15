Это было красиво: Кухар, Стоянов и другие мировые звезды балета станцевали на фестивале Сержа Лифаря

Это было красиво: Кухар, Стоянов и другие мировые звезды балета станцевали на фестивале Сержа Лифаря

В Национальной опере Украины состоялся фестиваль "Серж Лифар де ля данс".

В минувшие выходные в Киеве, в Национальной опере Украины состоялся праздничный гала-концерт международного балетного фестиваля "Серж Лифар де ля данс". Организаторами мероприятия выступили Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

Пресс-служба

Ведущей фестиваля была Валерия Гузема.

Валерия Гузема/Пресс-служба

Фестиваль посетили Евгений Нищук, Ксения и Евгений Кошевые, Евгений Хмара с женой Дарьей Ковтун, Ольга Фреймут и Владимир Локотко, Влад Ям с женой, Анита Луценко с семьей, Андрей Ермак, Иванна Никонова, Андрей Лягущенко, Яна Баринова, Ирина Серая, Фаина Тадеева и многих других.

Евгений КОшевой с женой, Екатерина Кухар, Евгений Хмара/Пресс-служба

Евгений Нищук, Адамжана Бахтияра, Адепхан Шугыла/Пресс-служба

Влад Яма с женой/Пресс-служба

Также главное балетное событие осени посетили Елена и Владимир Зеленские.

На фестивале зрители имели возможность увидеть приглашенных артистов из других стран. Так, в этот вечер на сцену вышли Адамжана Бахтияра и Адепхан Шугыла из "Астана опера", Айдос Закан из Дортмунд балет, Дарья Кирик из Львовского Национального театра.

Александр Стоянов, Айдос Закан и Дарья Кирик/Пресс-служба

Юлия Кулык/Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Айдос Закан и Дарья Кирик/Пресс-служба

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

Александр Стоянов/Пресс-служба

Анастасия Гурская/Пресс-служба

Анастасия Шевченко/Пресс-служба

Свое мастерство демонстрировали и премьеры балета, солисты Национальной оперы Украины: дуэт Александра Стоянова и Екатерины Кухар, дуэт Татьяны Лезовой и Ярослава Ткачука, дуэт Анастасия Гурской и Андрея Гавришкина, а также Ольга Голица, Юлия Кулик, Анастасия Шевченко и многие другие артисты.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

Открыли фестиваль студенты Академии Сержа Лифаря фрагментом из балета "Лифарь-сюита".

Пресс-служба

Пресс-служба

Адамжана Бахтияра и Адепхан Шугыла/Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

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