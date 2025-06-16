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Это было мило: принц Луи подражал своему деду королю Чарльзу на параде Trooping the Colour
Король отпраздновал свою третью церемонию выноса знамени в качестве правящего монарха.
Король Чарльз вывел королевскую семью на знаменитый балкон Букингемского дворца, чтобы отметить ежегодное празднование официального дня рождения монарха в субботу, 14 июня.
В этот день рядом с королем находилась его жена королева Камилла, старший сын принц Уильям с супругой Кейт и детьми. Особое внимание публики привлек самый младший из детей Уэльских — принц Луи.
7-летний мальчик подражал своему деду и следуя его примеру махал толпе рукой, стоя на балконе дворца.
Юный принц был одет в одинаковые наряды вместе со своим старшим братом принцем Джорджем. А их мать Кейт облачилась в похожие наряды с дочерью принцессой Шарлоттой.
В этом году Trooping the Colour знаменовало третье мероприятие короля Чарльза в качестве правящего монарха. Напомним, мы также рассказывали, что сказал король своей жене Камилле, стоя на балконе.