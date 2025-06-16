Это было мило: принц Луи подражал своему деду королю Чарльзу на параде Trooping the Colour

Принц Луи и король Чарльз / © Getty Images

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Король Чарльз вывел королевскую семью на знаменитый балкон Букингемского дворца, чтобы отметить ежегодное празднование официального дня рождения монарха в субботу, 14 июня.

В этот день рядом с королем находилась его жена королева Камилла, старший сын принц Уильям с супругой Кейт и детьми. Особое внимание публики привлек самый младший из детей Уэльских — принц Луи.

Король Чарльз и принц Луи / © Getty Images

7-летний мальчик подражал своему деду и следуя его примеру махал толпе рукой, стоя на балконе дворца.

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Юный принц был одет в одинаковые наряды вместе со своим старшим братом принцем Джорджем. А их мать Кейт облачилась в похожие наряды с дочерью принцессой Шарлоттой.

В этом году Trooping the Colour знаменовало третье мероприятие короля Чарльза в качестве правящего монарха. Напомним, мы также рассказывали, что сказал король своей жене Камилле, стоя на балконе.

Принц Луи и принц Джордж / © Associated Press