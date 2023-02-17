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Это было на публике: однажды королеву Елизавету II уличили за неприличным занятием

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1884
Время на прочтение
1 мин
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Это было на публике: однажды королеву Елизавету II уличили за неприличным занятием

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

С королевой Елизаветой II периодически случались какие-то конфузные ситуации, которые были запечатлены на камеру.

Не известно, были ли у монарха какие-то вредные привычки, но однажды ее сфотографировали во время фестиваля Investec Derby на ипподроме Эпсома как раз в тот момент, когда Ее Величество грызла ногти. Неловкий момент был запечатлен и, наверное, был растиражирован в прессе.

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Однако чаще всего с королевой случались совсем другие конфузы, как, например, ветер поднимал подолы ее платьев или на свадьбе Кейт и Уильяма она появилась в рваных перчатках.

В более зрелые годы монарх уже часто использовала специальные грузики, которые пришивались к подолам ее нарядов, чтобы не случалось неприятностей на публике в ветреную погоду.

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1884
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