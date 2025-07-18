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Это было не для Камиллы: подруга Меган Маркл пролила свет на загадочный пост герцогини
Вчера, когда Меган только поделилась загадочным видео в своем Instagram, некоторые королевские поклонники решили, что это подарок для королевы Камиллы, которая праздновала в этот день 78-летие.
Но, друзья герцогини Сассекской подтвердили, что именно они получили подарки на день рождения, вызвавшие неразбериху в социальных сетях.
Меган Маркл опубликовала на своей странице в Instagram видео с коробкой розового вина As Ever, а еще одна коробка вина была украшена цветами и персиками.
К видео Меган прикрепила загадочное сообщение: «Посылаю поздравления с днем рождения (и близким, и дальним) моим дамам». В то время было неясно, кому именно она отправляет вино, но видео было опубликовано в то время, когда была опубликована новая фотография королевы в честь ее 78-летия.
Однако теперь выяснилось, что розовое вино было подарено двум подругам Меган — Хизер Дорак и Джейми Керн Лима.
Дорак опубликовала в Instagram снимок коробки, которая была изображена на фотографии Меган в Instagram, вместе с веточкой лаванды и написала:
«Ты знаешь, как заставить друга почувствовать себя особенным, @meghan».
Тем временем Керн Лима, которой исполнилось 48 лет, получила подарочную коробку с цветами и персиками и написала: «@meghan, спасибо за самую волшебную корзину ко дню рождения! Наша дружба — это подарок, как и твоя прекрасная душа!».
Напомним, ранее мы рассказывали, какой сюрприз для королевы Камиллы сделал ее муж король Чарльз.