Это было не для Камиллы: подруга Меган Маркл пролила свет на загадочный пост герцогини

Меган Маркл / © Associated Press

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Но, друзья герцогини Сассекской подтвердили, что именно они получили подарки на день рождения, вызвавшие неразбериху в социальных сетях.

Меган Маркл опубликовала на своей странице в Instagram видео с коробкой розового вина As Ever, а еще одна коробка вина была украшена цветами и персиками.

Подарки от Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

К видео Меган прикрепила загадочное сообщение: «Посылаю поздравления с днем рождения (и близким, и дальним) моим дамам». В то время было неясно, кому именно она отправляет вино, но видео было опубликовано в то время, когда была опубликована новая фотография королевы в честь ее 78-летия.

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Однако теперь выяснилось, что розовое вино было подарено двум подругам Меган — Хизер Дорак и Джейми Керн Лима.

Дорак опубликовала в Instagram снимок коробки, которая была изображена на фотографии Меган в Instagram, вместе с веточкой лаванды и написала:

«Ты знаешь, как заставить друга почувствовать себя особенным, @meghan».

Хизер Дорак в Instagram, фото: heatherdorak

Тем временем Керн Лима, которой исполнилось 48 лет, получила подарочную коробку с цветами и персиками и написала: «@meghan, спасибо за самую волшебную корзину ко дню рождения! Наша дружба — это подарок, как и твоя прекрасная душа!».

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Напомним, ранее мы рассказывали, какой сюрприз для королевы Камиллы сделал ее муж король Чарльз.