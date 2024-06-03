Это было не характерно для королевы: стало известно, как Елизавета II назвала Меган Маркл незадолго до своей смерти

Покойная королева Елизавета II всегда очень тепло и приветливо относилась к людям. К Меган Маркл в начале их отношений с принцем Гарри она также относилась хорошо, но через несколько лет это изменилось.

Во время одного из приемов в Балморале летом 2022 года королева Елизавета II позволила себе не самый лестный комментарий в адрес своей невестки Меган Маркл. Неназванный источник утверждает, что 96-летняя монарх назвала герцогиню Сассекскую злой.

Королева Елизавета II и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Для королевы было нехарактерно использовать такое слово, как "зло", описывая Меган, но она видела ее насквозь. За напитками перед ужином небольшая группа людей разговаривала с монархом, и она объяснила, что встреча Гарри с Меган стала полной катастрофой, и назвала ее злом", - цитирует его слова express.co.uk.

Здоровье Елизаветы II уже тогда ухудшалось, и она знала, что ей оставалось жить всего несколько месяцев. Монарх выразила сожаление по поводу того, как сложилась ситуация, имея в виду брак ее любимого внука Гарри с американской актрисой.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Примечательно, что Меган Маркл всегда тепло отзывалась о королеве. В интервью Опре Уинфри она описывала их отношения как "прекрасные и легкие" и говорила, что королева всегда относилась к ней замечательно.

Но, быть может, это было до того, как Гарри с Меган на весь мир опозорили королевскую семью.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас принц Гарри хочет помириться с братом Уильямом и отцом Чарльзом, но с их стороны идет полное игнорирование любых попыток встреч и разговоров.

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