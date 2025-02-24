Это было неловко: как Чарльз смутил Диану Спенсер в день объявления об их помолвке

24 февраля 1981 года принц Чарльз и леди Диана Спенсер объявили о своей помолвке, представ перед камерами фотографов на территории Букингемского дворца.

Пара встречалась шесть месяцев, прежде чем сделать заявление о своем намерении сыграть свадьбу.

"С величайшим удовольствием королева и герцог Эдинбургский объявляют о помолвке своего любимого сына принца Уэльского с леди Дианой Спенсер, дочерью графа Спенсера и достопочтенной миссис Шанд Кидд", - говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Изначально помолвку держали в секрете на протяжении нескольких недель, и за это время молодой Диане нужно было найти наряд, в котором она появится 24 февраля в официальном статусе невесты принца Уэльского. О нем мы рассказывали подробнее здесь.

После объявления Чарльз и Диана дали интервью BBC, в котором рассказали о своем романе. Принц признался, что он был "рад и откровенно поражен" тем, что Диана согласилась стать его женой. А Диана описала своего будущего мужа как "довольно удивительного", застенчиво взглянув на него из-под челки, вспоминает Mirror. Чарльз рассказал, что сделал предложение Диане тремя неделями ранее на частном ужине в Букингемском дворце . Он объяснил, что хотел дать Диане время обдумать свой ответ во время заранее запланированной поездки в Австралию, но она сразу же согласилась и переехала из своей квартиры в Кенсингтоне в Кларенс-хаус.

Также во время этого интервью принц Чарльз произнес слова, которые, как позже рассказала принцесса, травмировали ее. Когда Диану спросили, влюблена ли она, девушка смущенно ответила: "Конечно", а Чарльз на этот же вопрос произнес: "Что бы ни значила любовь", неловко опустив глаза в пол.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей помолвки, 24 февраля 1981 год / Фото: Getty Images

Принцесса упоминала об этом моменте своей биографии, написанной Эндрю Мортоном "Диана. Настоящая история из ее уст", сказав:

"У нас было это ужасное интервью в день, когда мы объявили о нашей помолвке. И этот нелепый репортер спросил: "Вы влюблены?" Я подумала, какой тупой вопрос. Поэтому я сказала: "Да, конечно, мы влюблены", и Чарльз повернулся и сказал: "Что бы ни значило слово "любовь". И это меня полностью сбило с толку. Я подумала, какой странный ответ. Это травмировало меня".

День помолвки Чарльза и Диана: как пара позировала возле Букингемского дворца

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