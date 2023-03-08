Это было неловко: как с принцессой Дианой однажды произошел конфуз на трапе самолета

С королевскими особами часто случаются конфузы. Они такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Принцесса Диана однажды во время визита в Пакистан в сентябре 1991 года едва ли не упала, поднимаясь по трапу самолета. Фотографы, работающие на том мероприятии, запечатлели этот неловкий момент.

Принцесса, вероятно, просто споткнулась или поскользнулась и схватилась за перила, чтобы не упасть. Тот день вообще выдался для принцессы Уэльской не самым удачным. Ее рейс был задержан из-за плохой погоды. Ветреная погода также вызвала хаос с ее юбкой с запахом.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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Такие конфузы происходили и со второй женой короля Чарльза III – Камиллой. Спускаясь с самолетов, она пока не падала, а вот ветер часто доставляет хлопот Камилле. Буквально на днях мы вспоминали, как сильный ветер вздернул подол ее платья и шляпу одновременно. Случилось это в 2015 году в день крестин принцессы Шарлотты – дочери Уэльских.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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