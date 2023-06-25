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Это было неожиданно: королеву Камиллу одарили дерзким поцелуем на Royal Ascot

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
1 мин
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Это было неожиданно: королеву Камиллу одарили дерзким поцелуем на Royal Ascot

Королева Камилла и Фрэнки Деттори / Фото: Getty Images

К Ее Величеству подошел Фрэнки Деттори, заработавший девятую победу в Золотом кубке перед уходом на пенсию. Он то и поцеловал супругу короля, когда она вручала ему кубок победителя.

52-летний чемпион скачек мчался к финишу на лошади Courage Mon Ami, а позже король Чарльз и королева Камилла вручили ему трофей.

Королева Камилла и Фрэнки Деттори / © Getty Images
Королева Камилла и Фрэнки Деттори / Фото: Getty Images

Фотографы сделали забавный кадр, как Фрэнки потянулся к щеке королевы Камиллы, чтобы поцеловать ее. Она вроде бы тоже поцеловала его в щеку, поздравив с победой на гонках.

Королева Камилла и Фрэнки Деттори / © Getty Images
Королева Камилла и Фрэнки Деттори / Фото: Getty Images

Лошадь короля Чарльза и его супруги Камиллы по кличке Герой пустыни также одержала первую победу в Аскоте. Монарх, наблюдая за соревнованиями, даже расплакался на публике.

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Дата публикации
Просмотры
656
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