Это было невыносимо: как за принцессой Дианой охотились папарацци

С того момента, как стало известно о ее отношениях с принцем Уэльским – на тот момент наследником британского престола – за леди Дианой Спенсер папарацци устроили настоящую охоту.

Диана не могла ступить и шагу без камер фотографов, которые окружали ее всюду, где бы она не появилась. Преимущественно они дежурили у ее дома в Лондоне, где леди Ди жила с несколькими подругами. В то время она все еще работала помощницей воспитателя в детском саду "Молодая Англия" в Пимлико.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

На этом архивном фото можно увидеть, как Диану просто на улице окружали мужчины с камерами. Это был 1980-й год, начало ее отношений с принцем Чарльзом. В биографии "Диана. Настоящая история из ее уст" Эндрю Мортона, который писал ее со слов принцессы, леди Ди рассказывала, что была абсолютно не готова к такому чрезмерному вниманию со стороны прессы и называла этот период своей жизни трудным.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

На этом фото принцессу запечатлели незадолго до объявления о ее помолвке с Чарльзом, принцем Уэльским (помолвка состоялась 26 февраля 1981 года). На официальных фото Чарльз и Диана выглядят счастливыми, но на фото из повседневной жизни будущая принцесса выглядит напуганной.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день объявления о помолвке / Фото: Associated Press

Всю последующую жизнь после свадьбы Дианы и Чарльза, состоявшейся 29 июля 1981 года принцесса была "объектом желаний" для папарацци. Фотографии с ней отлично продавались, а фотографы того времени были беспощадны в своих методах сделать желаемые снимки Дианы, которые можно было продать за кругленьккую сумму.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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