Это было очаровательно: как принцесса Диана появилась на пасхальной службе в одинаковых луках с сыном Уильямом

Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом и маленьким сыном принцессы Анны — Питером Филлипсом / © Getty Images

Этой традиции уже много лет и в этом году семья во главе с королем Чарльзом и королевой Камиллой, а также семьей Уэльских приехали в часовню Святого Георгия на службу.

Семья Уэльских по пути на пасхальную службу / © Associated Press

В этом году принц Уильям и двое его сыновей — принцы Джордж и Луи – появились на службе в похожих образах.

Принцы Джордж, Луи и их отец Уильям / © Associated Press

А мы нашли архивное фото, датированное 1987 годом, когда принцесса Диана и ее сын принц Уильям были в одинаковых нарядах на пасхальной службе. Они оба надели бледно-голубые пальто с белой отделкой. А рядом с ними на фото запечатлен маленький сын принцессы Анны — Питер Филлипс.

Принцесса Диана и принц Уильям, а также Питер Филлипс, на Пасху в 1987 году / © Getty Images

Кстати, на службе в этом году Питер впервые появился со своей невестой Харриет Сперлинг, свадьба с которой запланирована на 6 июня этого года.