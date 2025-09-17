Это было очень старое платье: модный повтор королевы, который стал очередным громким заявлением

В то время как весь мир занят визитом Дональда и Мелании Трамп в Великобританию, где они встретились с королем Чарльзом и королевой Камиллой, в другой европейской монархии состоялось не менее важное мероприятие. 16 сентября в Нидерландах торжественно открыли парламент и мероприятие традиционно посетил монарх и его семья.
Король Виллем-Александр, а также королева Максима и три их дочери появились на публике в Гааге. Максима была в сером платье от от нидерландского дизайнера Яна Таминьяу, а также шляпе с цветами.
Однако это платье Ее Величества было не просто нарядом — Максима показала на личном примере, про продолжает носить вещи, которые в ее гардеробе давно, а также, что поддерживает устойчивую моду.
Впервые это платье она надела в 2011 году, когда еще была принцессой. Носила она его на том же мероприятии, что и в этот раз.
Также это платье Максима надела в 2013 году на приеме в Брунее.