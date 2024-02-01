Это было особое украшение: почему Маргрете II надела на отречение от престола брошь-подкову

Это очень сентиментально украшение, которое Ее Величество носит на протяжении всей жизни.

14 января королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола подписав соответствующий документ в замке Кристиансборг в Копенгагене. Таким образом новым королем стал ее старший сын Фредерик. На подписание документов во дворце Ее Величество пришла с особой брошью в виде подковы, которую прикрепила на воротник жакета. Брошь является подарком Маргрете от ее отца, Фредерика IX.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Украшение он преподнес ей 5 июня 1953 года, после того как подписал измененную Конституцию, сделавшую дочь своей преемницей, поскольку до того дня женщинам было запрещено наследовать датский престол.

Через 19 лет после того исторического дня, 14 января 1972 года король Фредерик скончался, а принцесса Маргрете стала первой королевой Дании в истории. На следующий день премьер-министр провозгласил ее монархом на балконе дворца. Новоиспеченная королева была еще в траурном наряде, но надела украшение подаренное ей отцом - маленькую брошь-подкову с рубинами и бриллиантами.

Маргрете II в день провозглашения ее монархом / Фото: Getty Images

Это украшение Ее Величество в дальнейшем носила всю жизнь и надевала на удачу во время своей первой рождественской речи, поэтому было очень сентиментально то, что в день отречения от престола она опять была в ней - броше, в которой стала королевой и которая напоминал ей об отце.

Маргрете II во время своей первой рождественской речи / Фото: Getty Images

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