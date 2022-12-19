Это было ожидаемо: принцесса Кейт и ее родственники потроллили Меган Маркл

В своем фильме для Netflix "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская говорила, что когда она жила в королевской семье, то ей приходилось следовать определенным правилам в выборе гардероба. Одним из них было то, что нельзя было повторять цвет наряда, в котором появился на публике на этом же мероприятии старший член семьи.

В прошлый четверг принцесса Уэльская провела свой второй рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. В этом году концерт был посвящен памяти королевы Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Сама принцесса появилась на мероприятии в сшитом на заказ платье-пальто от Eponine London и туфлях-лодочках от Gianvito Rossi, а ее дочь принцесса Шарлотта была в пальто в тон маминому от Trotters.

Другие члены семьи также выбрали этот оттенок в своих нарядах, кажется, желая продемонстрировать с одной стороны поддержку Кэтрин, а с другой – опровергнуть высказывание Меган Маркл в фильме, о котором мы писали выше. Или даже упрекнуть ее в том, что она рассказала неправду.

Стиль Меган Маркл / Фото: Associated Press

В пальто винного цвета от бренда Karen Millen появилась на мероприятии внучка королевы Зара Тиндалл, а также сестра принцессы Уэльской – Пиппа Мэтьюз надела пальто точно такого же цвета от этого же бренда, что и Зара. Талию Пиппа подчеркнула поясом.

Зара Тиндалл, Кэрол Миддлтон и Пиппа Мэтьюз / Фото: Getty Images

Стилистка королевы Елизаветы II Анджела Келли в своей книге "Другая сторона медали: королева, комод и платяной шкаф" писала, что "Другие гости считают, что они не должны быть в одежде того же цвета, что и Ее Величество, хотя Королева не возражала бы, если бы это произошло".

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Но, видимо, Меган хотела не попадать в такие ситуации и получить еще больше хейта от британской прессы в свой адрес, поэтому и придерживалась правила носить белый, черный и бежевый цвета.

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