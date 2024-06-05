Это было предсказуемо: стало известно, как Меган и Гарри отпраздновали день рождения дочери Лили

На днях принцессе Лилибет исполнилось три года. По этому случаю ее родители устроили праздник.
Известно, что принц Гарри и его жена Меган Маркл в выходные пригласили друзей и устроили вечеринку по случаю дня рождения маленькой Лилибет. Пати прошла в особняке семьи в Монтесито.
Как пишет Daily Mail пригласили на мероприятие только самых близких к семье людей, а также родственников, вероятно, речь идет о маме Меган – Дории, которая и так живет в доме Сассекских.
Какие подарки в этот день дарили Лили не сообщается, но известно, что ее мама Меган купила для девочки особенный подарок задолго до ее рождения.
Напомним, ранее мы собрали для вас десять интересных фактов о принцессе Лилибет, внучке короля Чарльза III и правнучке королевы Елизаветы II.
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