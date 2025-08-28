- Дата публикации
Это было семь лет назад: Меган Маркл показала новые фото со своей свадьбы с принцем Гарри
Меган Маркл часто рассказывает о своих отношениях и вспомнила о том, как проходила их с принцем Гарри королевская свадьба в 2018 году.
В новом эпизоде сериала Netflix «С любовью, Меган» герцогиня рассказала о своей свадьбе и показала снимки, которые ранее не видела публика.
Это два снимка жениха и невесты с вечернего приема: дневной и с танцпола. После свадебной церемонии и дневного приема в Виндзорском замке Меган переоделась в платье Stella McCartney с открытой спиной и американской проймой для вечеринки, которая прошла во Фрогмор-хаусе.
Фото слева всем хорошо известно, а на снимке справа можно увидеть, как Меган и Гарри зажигали на танцполе, и как проводили вечер их гости.
В этом году пара отпраздновала 7-ю годовщину своей свадьбы, а мы рассказывали двадцать самых интересных фактов о ней.