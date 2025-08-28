ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Это было семь лет назад: Меган Маркл показала новые фото со своей свадьбы с принцем Гарри

Меган Маркл часто рассказывает о своих отношениях и вспомнила о том, как проходила их с принцем Гарри королевская свадьба в 2018 году.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Свадьба Меган и Гарри

Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press

В новом эпизоде ​​сериала Netflix «С любовью, Меган» герцогиня рассказала о своей свадьбе и показала снимки, которые ранее не видела публика.

Это два снимка жениха и невесты с вечернего приема: дневной и с танцпола. После свадебной церемонии и дневного приема в Виндзорском замке Меган переоделась в платье Stella McCartney с открытой спиной и американской проймой для вечеринки, которая прошла во Фрогмор-хаусе.

День свадьбы Меган и Гарри / © Netflix

День свадьбы Меган и Гарри / © Netflix

Фото слева всем хорошо известно, а на снимке справа можно увидеть, как Меган и Гарри зажигали на танцполе, и как проводили вечер их гости.

В этом году пара отпраздновала 7-ю годовщину своей свадьбы, а мы рассказывали двадцать самых интересных фактов о ней.

Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press

Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie