Это было семь лет назад: Меган Маркл показала новые фото со своей свадьбы с принцем Гарри

Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press

В новом эпизоде ​​сериала Netflix «С любовью, Меган» герцогиня рассказала о своей свадьбе и показала снимки, которые ранее не видела публика.

Это два снимка жениха и невесты с вечернего приема: дневной и с танцпола. После свадебной церемонии и дневного приема в Виндзорском замке Меган переоделась в платье Stella McCartney с открытой спиной и американской проймой для вечеринки, которая прошла во Фрогмор-хаусе.

День свадьбы Меган и Гарри / © Netflix

Фото слева всем хорошо известно, а на снимке справа можно увидеть, как Меган и Гарри зажигали на танцполе, и как проводили вечер их гости.

