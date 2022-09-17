Это было шоком: стало известно, как король Чарльз III узнал, что Елизавета II умирает

Королева Великобритании ушла из жизни 8 сентября 2022 года в замке Балморал, где находилась на летних каникулах.

Мы уже знаем, что за несколько часов до того, как миру объявили о кончине монарха, члены королевской семьи начали съезжаться в Балморал и это было невозможно скрыть от журналистов.

Сын и наследник Елизаветы II - король Чарльз III, как утверждают сейчас источники, узнал об ухудшении здоровья своей матери только за несколько часов до того, как об этом рассказали публично. То есть он не готовился к тому, что именно в тот день Елизавета умрет.

Известно, что дочь королевы - принцесса Анна – провела последние 24 часа со своей матерью и первой забила тревогу и начала созывать других родственников, вероятно для того, чтобы они имели возможность проститься.

Королева Елизавета II и ее муж принц Филипп с четырьмя детьми / Фото: Getty Images

Главный королевский корреспондент Newsweek Джек Ройстон рассказал, как король услышал эту новость, находясь в своем шотландском доме Дамфрис-Хаус со своей женой Камиллой, пишет Daily Mail.

"Королю Чарльзу сообщили об ухудшении здоровья его матери незадолго до того, как эта новость стала достоянием общественности", - говорит эксперт.

Он объяснил: "Чарльз и Камилла были в доме Дамфриса. На самом деле Камилла собиралась записать интервью с Дженной Буш Хагер, и вдруг Чарльзу позвонили... Чарльз взял трубку, все молчали... Затем она вспомнила, что Чарльз и Камилла уже летели на вертолете. Это было в 12:30, в четверг, 8 сентября, так что это было примерно в то же время, когда сообщили всем".

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Сотрудники поспешно организовали перелет, чтобы забрать других детей королевы — принца Эдварда, графа Уэссекского, и принца Эндрю, герцога Йоркского, а также графиню Уэссекскую, которую королева обожала и к которой относилась, как к второй дочери. Их всех нужно было срочно доставить в Абердин. К ним присоединился ее внук принц Уильям. Его жена Кейт осталась с тремя детьми, которые в тот же день пошли первый раз в новую школу.

Семья прибыла в Шотландию в 16:00 и въехала в ворота Балморала на Range Rover, за рулем которого был Уильям, в 17:06. Хотя Букингемский дворец не подтвердил время смерти, считается, что они не успели попрощаться с королевой так как она уже умерла. Принц Гарри узнал о кончине бабушки, когда находится в воздухе и тоже направлялся в Балморал. Гарри прибыл в дом своей бабушки в 19:52.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

О смерти королевы было объявлено в 18:32 в коротком заявлении Букингемского дворца, которое гласило: "Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем".

Похоронена Елизавета II будет 19 сентября, в понедельник, в Мемориальной часовне ее отца короля Георга VI в Виндзоре. Говорят, Елизавета II знала, что она не вернется из Балморала так как чувствовала, что конец уже близок. Кроме того, у нее были проблемы со здоровьем.

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