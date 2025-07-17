Это было смело для того времени: пикантные подарки королевы Виктория и принца Альберта друг другу

Королева Виктория и принц Альберт / © Getty Images

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Королева Великобритании Виктория вошла в историю как одна из самых известных правительниц, а также как женщина, которая обожала своего мужа — принца Альберта. После смерти супруга она носила траур до конца жизни. В течение всего брака они считались идеалом счастливой и преданной пары. Виктори и Альберт были женаты 21 год.

Однако в молодости они были довольно рисковой парой. По рассказу историка Эми Бойингтон, у Виктории и Альберта была отличная сексуальная жизнь, и на дни рождения они с удовольствием обменивались, по меркам того времени, довольно сексуальными, интимными и романтическими подарками.

1. Портрет 24-летней королевы Виктории

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В 1943 году королева Виктория заказала тайно мужу подарок — свой портрет. Картина считалась в то время очень сексуальной, а написал ее немецкий художник Франц Ксавер Винтерхальтер. Она вручила ее своему мужу на его 24-летие. На портрете Виктория отдыхает на плюшевой подушке из красного бархата. Это интимный портрет, на котором она запечатлена в очень соблазнительной позе: ее плечи обнажены, а волосы наполовину распущены, они ниспадают вниз, словно она готова броситься на Альберта.

Принцу Альберту картина так понравилась, что он повесил ее в своей личной комнате в Виндзорском замке, чтобы видел ее только он. Виктория позже назвала этот портрет любимой картиной Альберта.

2. Картина «Флоринда»

Эта работа Франца Ксавера Винтерхальтера была куплена королевой Викторией для принца Альберта на его 33-й день рождения. Она называется «Флоринда» и была написана в 1852 году. Картина полна эротического напряжения и обнаженных женщин. Супруги повесили ее в Осборн-хаусе на острове Уайт в своей гостиной перед письменными столами.

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3. Картина «Аллегро»

Виктория купила картину «Аллегро» для Альберта на день рождения в 1848 году. Ее написал Уильям Эдвард Фрост, и, по сути, она изображает трех граций, дочерей Зевса. Эта картина также висела в Осборн-Хаусе, приморском убежище пары.

4. Скульптура для Виктории

Принц Альберт заказал статую в натуральную величину, которая изображала его как греческого воина. Ее создал скульптор Эмиль Вольф в 1841 году и она прибыла в Виндзорский замок в 1844 году. Виктория была в восторге и записала в своем дневнике, что статуя очень красива. Ей нравилось видеть ноги мужа, но у Альберта были сомнения. Два года спустя, в 1846 году, принц, думая, что голые ноги и ступни это слишком — приказал убрать статую. На замену Альберт заказал другую статую и позаботился о том, чтобы туника прикрывала его гораздо больше, и надел сандалии, потому что, видимо, так было приличнее по его мнению.

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Все эти удивительные произведения искусства сегодня находятся в Королевской коллекции.