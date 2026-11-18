Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Кейт Миддлтон приготовила особый сюрприз на церемонии вручения премии Earthshot Prize 2026, учрежденной принцем Уильямом, а ее послание имело для нее глубоко личное значение.

Во время церемонии в Мумбаи Кэтрин неожиданно появилась на сцене и произнесла трогательную речь о связи между природой, здоровьем и исцелением, после чего вручила последнюю награду вечера.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Выступление принцессы Уэльской держалось в секрете, и даже знаменитости и другие ведущие, присутствовавшие на церемонии, не знали, что принцесса Кейт будет выступать.

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«Природа бесценна. Мы не отделены от этого. Мы — его часть, глубоко связанные с ним как видимыми, так и невидимыми способами. Здоровье планеты и нашего природного мира неотделимо от нашего собственного, и когда оно процветает, процветаем и мы.

Я своими глазами видела, как природа обладает силой исцелять и обогащать нашу повседневную жизнь, но многое по-прежнему находится под угрозой», - сказала Кейт в своей речи, цитирует ее слова журнал People.

Хотя Кейт напрямую не упомянула о своем диагнозе — раке, ее слова перекликались с личными размышлениями, которыми она поделилась всего несколько дней назад, о том, как находила утешение в природе во время выздоровления.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям / © Getty Images

«К счастью, есть основания для надежды. По всему миру люди находят новые способы защищать, восстанавливать и оберегать окружающий нас мир. Они напоминают нам, что светлое будущее — это то, чего мы все можем достичь вместе. Подобно тому, как природа находит способы адаптироваться и процветать, так и мы можем это делать, если будем поддерживать новые идеи и давать им возможность развиваться», - сказала Кейт.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, на церемонии принцесса появилась в бордово-красного оттенка платье от дизайнера Mahima Mahajan, а вечерний образ принцессы Уэльской дополнял гарнитур из коллекции королевы Елизаветы II — бриллиантово-изумрудное колье с кисточками и парные серьги-подвески.

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