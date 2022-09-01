"Это было так неожиданно": пес Патрон сфотографировался с Владимиром Зеленским

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram фотографии, на которых запечатлен вместе с Владимиром Зеленским.

Президент и четвероногий талисман ГСЧС приняли участие в погашении первой благотворительной почтовой марки Украины "Пес Патрон". Мероприятие состоялось в одной из возобновившихся после боевых действий школ в Ирпене.

Фото: Instagram пса Патрона

Все собранные средства от продаж этих марок отправят на закупку машины для разминирования.

Патрон в служебном жилете с шевроном сидел прямо на столе, на котором лежали марки с его изображением.

Фото: Instagram пса Патрона

"Я приехал в Ирпень к детям, и как мне сказали — будет еще хороший сюрприз. Президент Украины приехал в эту же школу на тот же час, чтобы поздравить детей с 1 сентября. И… чтобы мы вместе с @igor.smelyansky погасили первую благотворительную марку, на которой изображен я.

Святые утята! Это было так неожиданно для меня и так волнующе. Потому что это не просто еще одна красивая коллекционная марка от @ukrposhta. Она вместе с открытками, конвертами и всем остальным с моим изображением должна собрать миллион евро. А за тот миллион приобретут крутую машину для разминирования для ГСЧС. Купить марки можно онлайн и в отделениях "Укрпочты".

Фото: Instagram пса Патрона

Сейчас я встречаюсь с поклонниками на Майдане, а потом еще многое расскажу вам об этом дне. О школе, которая была уничтожена дотла, и отстроена за несколько месяцев, как я стал псом доброй воли, и попрошу вас не только коллекционировать марки со мной, но и написать письмо/отправить открытку с моим изображением патроносикам со всего мира. Всем филателейный лизь", — написал Патрон.

Фото: Instagram пса Патрона

Напомним, пес-сапер в соцсети показал свою команду.

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