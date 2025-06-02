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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
225
Время на прочтение
1 мин

Это было трогательно: 81-летняя королева Швеции вручила цветок дрэг-артисту

Королева неожиданно появилась в популярном шоу.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Швеции Сильвия

Королева Швеции Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

81-летняя королева Швеции Сильвия появилась в выпуске программы TV4 What a Life!, посвященном артисту Кристеру Линдару, который на протяжении многих лет изображал Ее Величество.

Шоу включало в себя выражение королевой своей признательности за многолетнюю работу Линдару в дрэг-шоу-группе After Dark.

На сцене королева также вручила артисту розу — жест, который перекликался с моментом 1977 года, когда Линдару вручил ей розу с той же сцены. Это было трогательно и вызвало много эмоций как у актера, так и у публики.

Ее Величество надела для этого момента желтое длинное платье, а также роскошную тиару, которая называется Napoleonic Cut Steel Tiara.

Интересно то, что тиара оставалась публично не ношеной более столетия, пока Сильвия после свадьбы с Карлом XVI Густавом не начала надевать ее на публичные мероприятия. Также этот драгоценный аксессуар очень любит дочь Сильвии — кронпринцесса Виктория.

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвия_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Associated Press

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Associated Press

Королева Сильвия / © Associated Press

Королева Сильвия / © Associated Press

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Associated Press

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Associated Press

Королева Сильвия / © Associated Press

Королева Сильвия / © Associated Press

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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