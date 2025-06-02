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Это было трогательно: 81-летняя королева Швеции вручила цветок дрэг-артисту
Королева неожиданно появилась в популярном шоу.
81-летняя королева Швеции Сильвия появилась в выпуске программы TV4 What a Life!, посвященном артисту Кристеру Линдару, который на протяжении многих лет изображал Ее Величество.
Шоу включало в себя выражение королевой своей признательности за многолетнюю работу Линдару в дрэг-шоу-группе After Dark.
На сцене королева также вручила артисту розу — жест, который перекликался с моментом 1977 года, когда Линдару вручил ей розу с той же сцены. Это было трогательно и вызвало много эмоций как у актера, так и у публики.
Ее Величество надела для этого момента желтое длинное платье, а также роскошную тиару, которая называется Napoleonic Cut Steel Tiara.
Интересно то, что тиара оставалась публично не ношеной более столетия, пока Сильвия после свадьбы с Карлом XVI Густавом не начала надевать ее на публичные мероприятия. Также этот драгоценный аксессуар очень любит дочь Сильвии — кронпринцесса Виктория.