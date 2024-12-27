Это было трогательно: французский поклонник принцессы Кейт опубликовал видео, как вручал ей подарок на Рождество

Очень много людей собралось в этом году в Сандрингеме, чтобы выразить свою поддержку принцессе Уэльской Кейт, у которой выдался трудный год.

Один поклонник принцессы приехал в Норфолк из Парижа, чтобы вручить особый подарок Кейт и ему удалось это сделать. В соцсети X мужчина, который работает учителем в школе, поделился коротким видео, которое снял во время разговора с принцессой Кейт.

Принцесса Кейт и принц Луи / Фото: Associated Press

Он вручил ей платок из Марокко и принцесса с радостью приняла подарок.

"У меня было незабываемое общение с Кэтрин. Она сказала мне, что пытается заставить своих детей больше говорить по-французски, и призвала меня продолжать усердную работу с моими учениками. К сожалению, когда она объявила, что страдает от рака, я знал, что мы не увидим ее на публике еще очень долго", — продолжает он. "Сандрингем был для меня лучшей возможностью. Поэтому я забронировал поездку и отправился туда, чтобы показать, что я все еще там, чтобы поддержать ее, и всегда буду", - рассказал Луи в интервью журналу People.

Принцесса Уэльская на Рождество выглядела и правда великолепно, а еще они с королевой Камиллой облачились в наряды похожих оттенков и это было не спроста.

Принцесса Кейт и королева Камилла / Фото: Associated Press

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