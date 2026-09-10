Это было трогательно: королева Соня поблагодарила людей с балкона Королевского дворца после похорон мужа-короля

Королева Метте-Марит, королева Соня и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Вчера, около 16:50 норвежская королевская семья появилась на балконе Королевского дворца в Осло, чтобы поприветствовать горожан и поблагодарить их за поддержку в последние несколько дней.

Это был очень трогательный момент: десятки людей собрались перед резиденцией, чтобы выразить свою поддержку и поаплодировать семье. Первыми появились король Хокон и королева Метте-Марит. Королева, все еще явно растроганная, сумела сдержать слезы, в отличие от религиозной службы в соборе Осло, где она не смогла скрыть своих эмоций.

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Королева Метте-Марит, король Хокон VIII, королева Соня, принцесса Ингрид Александра, принц Сверре Магнус / © Associated Press

Две минуты спустя к королевской чете присоединились их дети, наследная принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, которые также хотели лично поблагодарить горожан за их любовь. Однако аплодисменты особенно усилились с появлением королевы Сони, которую толпа встретила приветственными криками.

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Королева Метте-Марит, королева Соня, принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Члены королевской семьи прошли по обеим сторонам балкона, приветствуя собравшихся перед дворцом горожан. Этот жест приобрел особое значение в этот день, после дня, посвященного памяти короля Харальда. Дойдя до левой стороны балкона, король и королева отступили назад, чтобы позволить королеве Соне и их детям занять центральное место.

Именно тогда вдова монарха сделала один из самых значимых жестов дня. Простым движением руки она подвела наследную принцессу вперед, поставив ее в центр внимания. Эта демонстрация близости намекала на ту роль, которую она продолжит играть со своей внучкой, поддерживая и помогая ей в ее новой роли – наследной принцессы - в рамках королевской семьи. Соня не могла сдержать слез и приложив руку к сердцу, поблагодарила толпу людей за такую теплую поддержку в этот печальный для нее день.

Королева Соня, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Getty Images

В Instagram семья позже поделилась еще одним фото короля Харальда V, где он запечатлен на море, с трогательной подписью: «Покойся с миром, король Харальд ⛵️».

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