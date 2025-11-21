Это было трогательно: принцессу Кейт запечатлели в момент объятий с певицей, которая тоже поборола рак

Джесси Джей и принцесса Уэльская / © Associated Press

Кейт Миддлтон и поп-певица Джесси Джей обе боролись с раком и встретились на Королевском варьере в лондонском Альберт-холле. Кейт обняла исполнительницу, которая позже призналась, что их объятие было вызвано их общей борьбой с раком.

«Как мама маме, которая недавно победила рак, я просто хотела ее обнять», — позже объяснила Джесси этот момент изданию The Independent. «Мы признали, что это нелегко пережить, особенно на глазах у общественности», — добавила она.

Королевское варьете-представление стало особенным для принцессы Кейт и ее мужа, принца Уильяма, поскольку это было их первое появление на красной дорожке за два года, так как ранее Кейт сократила свои королевские обязанности на время прохождения лечения от рака в 2024 году.

Кейт выглядела очаровательно на мероприятии одета в темно-зеленое бархатное платье от Talbot Runhof, а в ушах у нее были серьги-люстры, которые когда-то принадлежали королеве Елизавете II.