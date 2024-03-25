Это было тяжело: принцесса Диана в своей биографии рассказывала, из-за чего больше всего нервничала на свадьбе с Чарльзом

В июле этого года исполнится 43 года со дня свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза. Они поженились 29 июля 1981 года.

За этой свадьбой наблюдали миллионы людей по всему миру. Мы уже вспоминали пять интересных фактов, которых вы не знали о самом важном дне в жизни леди Дианы. В издательстве "Фабула" вышла новая книга Эндрю Мортона, биографа принцессы, которая называется "Диана. Настоящая история из ее уст". За шесть лет до своей трагической гибели Диана решилась на серию откровенных интервью для биографической книги. Делимся с вами несколькими интересными историями.

Книга "Диана. Настоящая история из ее уст"

Принцесса рассказала о том, как проходили репетиции их свадьбы.

"Мы должны были пожениться в среду, поэтому в понедельник поехали в собор Святого Павла на нашу последнюю репетицию, все было залито светом прожекторов и я наполнилась ощущением, каким будет тот день. И я расплакалась. Совсем расклеилась и переживала из-за всяческих вещей. Ситуация с Камиллой нависала надо мной на протяжении нашей помолвки и я отчаянно пыталась быть зрелой по этому поводу, но у меня не было оснований так делать, да и не с кем было об этом поговорить".

Леди Ди рассказала, что в тот день ее жених принц Чарльз сказал ей, что очень гордится ею.

Принцесса Диана и принц Чарльз после репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

"Я так горжусь тобой и завтра буду ждать тебя у алтаря. Я знаю, что своим внешним видом ты поразишь всех в самое сердце", — сказал принц Уэльский.

Однако нервничала будущая принцесса не только из-за свадьбы, но и из-за Камиллы Паркер-Боулз, которая была приглашена на мероприятие. Мы уже рассказывали, что перед самой свадьбой принц Чарльз признался Диане, что не любит ее. Однако отменить запланированную церемонию было невозможно. Тем не менее Чарльз пытался поддерживать Диану.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

"Накануне вечером он прислал мне в Кларенс-гаус очень красивый перстень-печать с перьями принца Уэльского и очень милую открытку со словами: "Я так горжусь тобой и буду завтра ждать тебя у алтаря. Я знаю, что своим внешним видом ты поразишь всех в самое сердце", — вспоминала леди Ди.

День перед свадьбой принцесса провела в Кларенс-гаусе с отцом, который очень волновался и сестрой Джейн. Сама Диана в день свадьбы была удивительно спокойной.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Я была очень, очень спокойной, ужасно спокойной. "Отец был настолько взволнован, что сидел как на иголках. Мы проезжали мимо церкви Святого Мартина-на-полях и он подумал, что мы уже у собора Святого Павла. Он уже готовился выходить. Это было невероятно".

Однако тяжелее всего было впереди. Уже в соборе, вспоминала Диана, она сильно переживала.

"Когда я шла по проходу, то искала глазами ее (Камиллу). Конечно, я знала, что она где-то там. Я искала ее. Все-таки я гордо дошла до конца. Мне не верилось, что все это на самом деле, что я выхожу замуж, ну в том смысле, что это было как-то так по-взрослому, а вот я, Диана — воспитательница в детском саду. Все это было так уморительно! Итак, идя по проходу, я заметила Камиллу, в бледно-серой небольшой шляпке с вуалью, и ее сына Тома, который стоял на стульчике. И по сей день помню это — яркое воспоминание".

Принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Тогда я подумала, вот и все, будем надеяться, на этом все и закончится. Я вышла из собора Святого Павла, и меня охватило чудесное ощущение, все выкрикивали "Ура!", все счастливы, потому что думают, что и мы счастливы, а у меня мысленно выскакивал большой вопросительный знак. Я отдавала себе отчет, что взяла на себя огромную роль, но не имела представления, на что я подписалась, никакого представления", - вспоминала принцесса Уэльская.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Брак Дианы и Чарльза длился 15 лет, хотя разошлись они гораздо раньше, а развелись официально в августе 1996-го. И как выяснилось потом принц Уэльский был очень рад наконец быть с женщиной которую ждал долгие 30 лет.

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