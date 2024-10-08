Это было в 60-х: брат принцессы Дианы опубликовал редкое фото своих родителей

Кадр был сделан в 60-х годах, и, по словам Чарльза, в те времена его родители были очень влюблены. На фото Фрэнсис Рут Рош запечатлена в объятиях своего мужа Джона, 8-го графа Спенсера. На ней белое платье в нежный розовый цветочный принт без рукавов, на шее - три нити жемчуга, волосы уложены, на лице аккуратный макияж, а на ногтях - маникюр. Граф Спенсер обнимает жену за шею и целует в висок, а Рут слегка улыбается на камеру.

"Мои родители, начало 60-х.

Много лет они были страстно влюблены: я никогда не видел любовных писем столь красивых и непосредственных", - написал под снимками Чарльз.

В браке с Джоном Рут родила пятерых детей (трех девочек, среди них и будущая принцесса Диана, и двух мальчиков, один из которых умер в младенчестве).

Принцесса Диана в своей биографии "Диана. Настоящая история из ее уст" рассказывала, что ее отец мог быть жестоким с женой и детьми, часто поднимал на нее руку и называла этот брак несчастливым.

Принцесса Диана со своей матерью Фрэнсис Шанд Кидд на Уимблдоне / Фото: Associated Press

О том, как мать принцессы Дианы бросила детей ради нового любовника и умирала в одиночестве мы рассказывали ранее.

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