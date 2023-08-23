Это было в день свадьбы: стало известно, что прошептал принц Уильям жене Кейт перед их поцелуем на балконе

С момента этого поцелуя прошло больше двенадцати лет, а королевские поклонники до сих пор его вспоминают с теплотой.

А вы помните, что в день своей свадьбы – 29 апеля 2011 года, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на балком Букингемского дворца, чтобы поприветствовать собравшуюся толпу и поцеловались. Их свадебный поцелуй случился дважды и это было так мило.

Свадебный поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Поцеловавшись в первый раз, толпа так громко разразилась аплодисментами, что спустя несколько мгновений принц Уильям спросил Кейт: "Сделаем еще один?". Она согласилась, и они снова поцеловались. Это было волшебно, они выглядели такими счастливыми в тот момент.

Надо сказать, что спустя годы принц и принцесса Уэльские не потеряли любовь, а лишь укрепили свой союз. И, хотя, в этом союзе не все так гладко, как кажется, пара достойно преодолевает трудности.

Свадебный поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press