Это было в его спальне: странность принца Эндрю, которая вызывает обеспокоенность

Принц Эндрю / © Associated Press

Несколько бывших сотрудников дворца ранее рассказали о том, что они видели в бывшей спальне Эндрю в Букингемском дворце во время своего пребывания там, плюшевых мишек на кровати. Шарлотта Бриггс, бывшая горничная, служившая во дворце в середине 90-х, утверждала, что на кровати принца лежали 72 мягкие игрушки, пишет Express.

Она рассказала, что игрушки нужно было раскладывать по размеру, и сотрудникам потребовался целый день, чтобы научиться раскладывать их именно так, как нравилось принцу.

Принц Эндрю / © Associated Press

В интервью The Sun она заявила: «Как только я получила работу, мне рассказали о плюшевых игрушках и подробно объясняли, как они должны лежать. У меня даже был день обучения. Все должно было быть идеально. Это было так необычно. Ему безумно понравились плюшевые игрушки, и он очень четко обозначил, как хочет их расположить».

Сообщается, что самые большие плюшевые игрушки располагались сзади, а остальные — в порядке убывания размера, вплоть до самых маленьких — спереди. Шарлотта утверждала, что два самых любимых плюшевых мишки принца сидели на тронах из красного дерева у его кровати.

А королевский биограф Ингрид Сьюард, чья последняя книга «Моя мама и я» была опубликована 15 февраля, предположила, что его бывшая жена Сара Фергюсон спала среди плюшевых мишек во время их совместной жизни. Специалист отметила, что на протяжении всего их брака на его кровати ее окружали «примерно дюжина плюшевых мишек».

Сара и Эндрю / © Associated Press

Тем временем в документальном фильме ITV об Эндрю утверждалось, что существовали рукописные инструкции по размещению игрушек и других вещей в его комнате. Бывший сотрудник королевской охраны Пол Пейдж рассказал, что в рукописном руководстве якобы были изображены два игрушечных бегемота, черная пантера и медведи, а также три подушки с надписями «Папа», «Утки» и «Принц».

Эндрю с сестрой Анной и братом Эдвардом / © Getty Images

Напомним, вчера, Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором сообщалось, что Эндрю лишили титула принца, и теперь его будут называть просто Эндрю Маунтбеттен Виндзор.