Это было в Париже: Дональд Трамп раскрыл секрет, о чем говорил с принцем Уильямом

Во время своей поездки в Париж на днях у принца Уильяма состоялась встреча с новоизбранным президентом Дональдом Трампом в посольстве Великобритании в Париже.

После встречи Дональд Трамп заявил, что у него состоялся интересный разговор с принцем Уильямом. Говорили о короле Чарльзе и принцессе Уэльской Кейт.

"Я спросил его о его жене, и он сказал, что у нее все хорошо. И я спросил его о его отце, и его отец очень упорно борется, и он любит своего отца, и он любит свою жену, так что это было грустно", — рассказал Трамп в интервью The New York Post о своей личной встрече с принцем Уильямом после церемонии открытия Собора Парижской Богоматери.

Дональд Трамп и принц Уильям / Фото: Associated Press

"У нас была замечательная беседа в течение получаса, чуть больше получаса. У нас была замечательная, замечательная беседа", — сказал новоизбранный президент США, пишет People.

Трамп также высказался о внешнем виде принца Уильяма, отметив, что он выглядит хорошо и «очень красиво», видимо отметив его новый имидж с бородой.

Дональд Трамп и принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, 7 декабря Дональд Трамп, принц Уильям и другие мировые лидеры и главы государств собрались в столице Франции на торжественное открытие Собора Парижской Богоматери, который был разрушен пожаром в апреле 2019 года и отреставрирован.

Принц Уильям и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Ранее мы также разбирали, чем так привлек внимание внешний вид президента Трампа на этом мероприятии.

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