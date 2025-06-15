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Это было во время парада: чтец по губам рассекретил, что король Чарльз сказал королеве Камилле на балконе
Во время церемонии Trooping the Colour король Чарльз был замечен во время оживленной беседы с королевой Камиллой. Специалист, который умеет читать по губам, рассказал, о чем они говорили.
Королевская семья собралась 14 июня в полном составе на церемонии выноса знамени, чтобы отпраздновать официальный день рождения монарха.
Камеры запечатлели процессию, и в какой-то момент Чарльз, казалось, был поглощен чем-то вроде оживленной беседы с королевой Камиллой.
Специалист по чтению по губам Джереми Фримен рассказал, о чем же говорили монарх и его супруга.
Король якобы начал со слов: «Абсолютно безумно, абсолютно необыкновенно», — цитирует его слова express.co.uk. По всей видимости Чарльз III остался очень доволен происходящим и тем, как тепло его приветствовала публика, которая по традиции собралась у балкона Букингемского дворца в Лондоне.
Напомним, королева Камилла блистала в роскошном образе на дне рождения короля. Она надела белоснежный наряд от Anna Valentine и шляпу Philip Treacy.