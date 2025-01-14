Это было волнительно: король Фредерик X показал неопубликованные кадры со дня своего восшествия на престол

В Instagram датской королевской семьи поделились несколькими снимками монарха, которые были сделаны ровно год назад – 14 января 2024 года, когда Фредерик впервые предстал перед подданными на балконе дворца Кристиансборг в Копенгагене сначала сам, а потом вместе со своей женой королевой Мэри.

"Серьезность. Концентрация. Улыбка на вашем лице. Все это было в игре, когда год назад я готовился к провозглашению. Заменить маму, не прощаясь с ней, было и остается величайшей привилегией. 14 января 2024 года был эмоциональным и незабываемым днем ​​от начала до конца", - написал в Instagram Фредерик X и подписался своими инициалами. Кадры демонстрируют, как король готовился впервые выйти на публику и, как волновался в этот совершенно особенный для себя день.

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Ранее мы уже вспоминали и показывали, каким выдалось 14 января для датского монарха.

А еще вспоминали историю 52-летнего правления королевы Маргрете II и ее отречения от датского престола, о котором она сообщила в своем новогоднем обращении к нации в прошлом году.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Associated Press

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