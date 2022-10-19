Это было забавно: с королевой Камиллой произошел еще один конфуз на публике

Недавно королева Камилла посещала мероприятие в Аскоте, и там с ней прошел конфузный случай, который запечатлели на видео.
Мероприятие, которое посетила Камилла, называлось День британских чемпионов QIPCO, оно проходило на ипподроме Аскота. Там Ее Величество вручала трофеи.
Мы уже писали, что королева-консорт появилась на публике в тот день в сине-белом платье с белым верхом и пальто в тон с белым воротником. К наряду Камилла подобрала широкополую шляпу синего цвета из льна с белым ободком.
В этот день погода была очень ветреной - королеве постоянно приходилось придерживать шляпу, чтобы она не улетела. И ветру таки удалось сорвать головной убор королевы с ее головы. Камилла, правда, не растерялась и быстро подхватила его. Видео опубликовало издание Daily Mail.
Ранее с супругой короля Чарльза чаще всего происходили конфузные ситуации, связанные с прическами. Ветер неоднократно портил прическу королевской особе.
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