Это было забавно: с королевой Камиллой произошел еще один конфуз на публике

Недавно королева Камилла посещала мероприятие в Аскоте, и там с ней прошел конфузный случай, который запечатлели на видео.

Мероприятие, которое посетила Камилла, называлось День британских чемпионов QIPCO, оно проходило на ипподроме Аскота. Там Ее Величество вручала трофеи.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Мы уже писали, что королева-консорт появилась на публике в тот день в сине-белом платье с белым верхом и пальто в тон с белым воротником. К наряду Камилла подобрала широкополую шляпу синего цвета из льна с белым ободком.

В этот день погода была очень ветреной - королеве постоянно приходилось придерживать шляпу, чтобы она не улетела. И ветру таки удалось сорвать головной убор королевы с ее головы. Камилла, правда, не растерялась и быстро подхватила его. Видео опубликовало издание Daily Mail.

Ранее с супругой короля Чарльза чаще всего происходили конфузные ситуации, связанные с прическами. Ветер неоднократно портил прическу королевской особе.

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