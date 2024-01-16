Это было захватывающе: король Фредерик X и королева Мэри показали эксклюзивные кадры с "коронации"

В королевском аккаунте в Instagram опубликовали новые кадры, на которых показано закулисье торжественного момента, когда король Фредерик X впервые в лице монарха появился на балконе замка Амалиенборг.

Автором снимков является фотограф Деннис Стенилд.

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На закулисных фото показано, как король выходит к публике. У выхода его ждет жена – королева Мэри и младший брат принц Иоахим, а также показан тот самый момент, когда Фредерик выводит королеву Мэри впервые на публику.

Также ранее дворец опубликовал эмоциональное видео, где видно, каким волнительным для новоиспеченного короля был этот день.

Это был очень эмоциональный день для датской королевской семьи. Больше снимков того дня мы собрали для вас в фотогалерее ниже.

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