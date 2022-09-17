Это было желание королевы: принц Гарри появится на субботнем бдении около гроба Елизаветы II в военной форме

Принц Гарри, герцог Сассекский появится на похоронах своей бабушки королевы Елизаветы II в военной форме. Сообщается, что герцог получил специальное разрешение, чтобы ее надеть для бдения около гроба монарха, устроенного внуками Ее Величества в Вестминстер-Холле сегодня вечером.

Сообщается, что король Чарльз, отец принца Гарри, лично вмешался и попросил сына надеть военную форму и таким образом отменил ранее введенный запрет на это для герцога Сассекского.

Гарри наденет форму в субботу в память о своей покойной бабушке королеве, пишет Mirror.

Принц Гарри и его брат принц Уильям будут среди восьми внуков, которые в субботу вечером будут молча стоять на 15-минутном бдении рядом с гробом Ее Величества. Это было особое желание Чарльза, чтобы оба его сына в этот важный момент были в военной форме, так как этого желала сама Елизавета II.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Таким образом принцу Гарри впервые будет предоставлено разрешение снова носить свою униформу Blues and Royals, несмотря на то, что он больше не является работающим членом королевской семьи.

"Герцог Сассекский будет носить форму в знак уважения к своей любимой бабушке, а также к королеве и стране, которой он служил десять лет. Конечно, вся семья считает, что это справедливое и правильное решение", - говорит королевский источник. А вот ранее представитель принца Гарри заявлял, что герцог Сассекский будет носить костюм на всех мероприятиях в честь своей бабушки и не обращался с просьбой к королю, чтобы ему разрешили надеть форму.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Вчера дети монарха - Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард - провели последнее бдение в честь королевы Елизаветы II, и среднему сыну Елизаветы - принцу Эндрю также разрешили надеть военную форму всего на 15 минут.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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