Это было жестоко: придворные неуместно пошутили над Меган Маркл в день ее свадьбы

Напряженность между королевской семьей и Меган с Гарри существовала задолго до того, как пара оставила королевские обязанности в 2020 году.

За свадьбой этой королевской пары наблюдал весь мир. Спустя пять лет стало известно, что с автомобилем, который был выбран для того, чтобы доставить невесту и ее мать на церемонию в часовню Святого Георгия в Виндзоре, связана одна интересная история.

Меган Маркл и ее мать Дориа Редлан едут в часовню Святого Георгия в этом же Rolls-Royce / Фото: Getty Images

Все дело в том, что именно в этом Rolls-Royce Phantom IV в 1972 году ехала на похорон своего мужа – герцога Виндзорского – Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская. А Меган была замечена на этом авто, когда прибывала в часовню из отеля Cliveden House на свою свадьбу в 2018 году.

Автомобиль был подарен королеве Елизавете II в 1950 году. Это редкий экземпляр, так как с 1950 по 1956 год было выпущено всего 18 экземпляров.

Издание Daily Mail заявяет, что использование того же автомобиля могло означать, что это могла быть "прискорбно неловкая шутка", в то же время предполагается, что возможно, это были придворные, которые хотели разыграть такую ​​"шутку" над Гарри и Меган.

Напомним, герцогиня Виндзорская, также разведенная, как и Меган, оказалась в центре внимания после того, как король Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году в пользу своего младшего брата Альберта (впоследствии короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II). Эдуард правил 326 дней и был одним из самых недолгоправных британских монархов на сегодняшний день. Его похороны состоялись в июне 1972 года.

Герцогиня Виндзорская на похоронах своего мужа герцога Виндзорского Эдуарда, 1972 год / Фото: Getty Images

Забавно было бы, если бы в добавок к этой шутке королева Елизавета дала Гарри и Меган титул не Сассекских, а Виндзорских. Но, к счастью, этого не произошло.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

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