Это бывает редко: Кейт и Уильям предстали на обложке глянца

Фотография пары была опубликована на обложке летнего выпуска журнала Mountain Rescue, единственного официального журнала по спасению в горах в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии.

Фотография сделана во время апрельского визита пары в Уэльс с горноспасательной командой Central Beacons, которая праздновала свое 60-летие. Команда рискует своей жизнью, помогая обеспечить безопасность пешеходов на близлежащем горном хребте. Принц Уильям является покровителем горноспасательной службы Англии и Уэльса.

"Иметь королевского покровителя — это огромная честь, и волонтеры MR ценят поддержку @KensingtonRoyal, Его Королевского Высочества принца Уэльского", — сообщила организация в Twitter.

Having a Royal Patron is a huge honour and MR volunteers appreciate the support of @KensingtonRoyal HRH The Prince of Wales. @CBMRT Central Beacons recently hosted a VIP visit - you might recognise a couple of the people on the latest MR Magazine cover. https://t.co/ezFpT4EcnS pic.twitter.com/6DN8kllXlK — Mountain Rescue England and Wales (@MountainResqUK) August 20, 2023

На снимке принц Уильям и принцесса Кейт несут носилки — это лишь одно из мероприятий, в которых они приняли участие во время визита. Унылая погода не помешала королевской чете выполнять задания, надев красные куртки, пишет People.

В журнале Хью Джонс — руководитель группы метро Central Beacons — вспоминает, что королевский двор связался с ним по поводу визита Уильяма и Кейт примерно за месяц до этого. Команде сказали: "Визит должен быть максимально неформальным, с большим количеством активности и веселья".

Кейт и Уильям во время визита в горно-спасательную команду Центральных маяков в рамках тура в Уэльсе / Фото: Getty Images

За прогулкой последовал поход в местный клуб команды, регбийный клуб Dowlais, за напитками и пиццей из фургона с пиццей Little Dragon. Принц Уильям и принцесса Кейт заказали 22 пирога, в том числе пепперони, маргариту, курицу-барбекю и пиццу с козьим сыром, которые затем раздали спасательным командам.

Кейт и Уильям во время визита в горно-спасательную команду Центральных маяков в рамках тура в Уэльсе / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, как с Кейт Миддлтон произошла забавная ситуация, когда она собирала детей в школу.

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