Это делает ее счастливой: принцесса Кейт рассказала, что носит в своей сумке

Принцессу Уэльскую в настоящее время поддерживают принц Уильям и трое их детей, пока она восстанавливается дома в Виндзоре после операции на брюшной полости.

Однажды во время визита в начальную школу Лаванды в поддержку Недели психического здоровья детей в 2019 году Кейт показала детям, что носит в своей сумке.

В тот день, принимая участие в мероприятии, в ходе которого дети делились предметами, олицетворяющими что-то, что заставляет их чувствовать себя хорошо и быть счастливыми, принцесса Кейт принесла фотографию рождественской открытки 2018 года, на которой была запечатлена ее семья.

"Это фотография моей семьи. Это мои дети, а это мой муж", — объяснила Кейт, указывая детям на членов своей семьи. Это была их первая праздничная открытка в составе всей семьи из пяти человек.

Принцесса Уэльская показывает фото своей семьи детям в школе Лаванда в Лондоне / Фото: Getty Images

"Моя семья делает меня счастливой. Нам нравится вместе играть на свежем воздухе и проводить много времени вместе всей семьей, и это заставляет меня чувствовать себя счастливой", — продолжила она, вспоминает People.

Напомним, недавно мы рассказывали, что всплыли новые подробности операции принцессы Уэльской, которые напугали королевских поклонников.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Associated Press

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