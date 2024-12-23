Это делала не только Диана: королева Камилла также сбегала из Сандрингема на Рождество

Принцесса Диана не любила рождественские праздники, которые ей приходилось проводить с королевской семьей в Сандрингеме.

Принцесса Уэльская говорила, что традиционные рождественские празднования королевской семьи в Сандрингеме были "крайне напряженными", а сама она однажды назвала этот опыт "ужасающим и разочаровывающим".

Принцесса Диана на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Диана рассказывала об этом своему биографу Эндрю Мортону. Она так не любила Рождество, что иногда даже убегала из дворца. А в свое первое Рождество с королевской семьей Диана оконфузилась, так как не знала, что у них принято дарить не дорогие подарки, а она купила всем кашемировые свитера и шарфы.

Как пишет People, Камилла, вторая жена Чарльза, также предпочитала сбежать из Сандрингема после праздничного обеда и проводила время со своей семьей в Уилтшире. В этом году ее дети и внуки впервые присоединятся к королеве на Рождество.

Королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Напомним, Рождество в Сандрингеме, где королевская семья уже давно проводит праздники, включает утреннюю прогулку в церковь Святой Марии Магдалины на территории поместья, а затем следует обед перед ежегодной речью монарха и вся семья собирается у телевизора, чтобы ее послушать.

Напомним, о традициях Виндзоров на Рождество мы рассказывали ранее.

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