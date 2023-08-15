Это дети Уэльских: как будут выглядеть Джордж, Шарлотта и Луи во взрослом возрасте

Многим было бы интересно взглянуть на то, как будут выглядеть дети принцессы Кейт и принца Уильяма, когда станут взрослыми.

Благодаря искусственному интеллекту мы можем узнать, какими станут принц Джордж, будущий король Великобритании, а также его младшая сестра принцесса Шарлотта и младший брат принц Луи.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт, папой Уильямом и братом Джорджем / Фото: Associated Press

В соцсетях появились фотографии будто уже взрослых принцев и принцесс. Королевские поклонники поработали с фотографиями Джорджа, Шарлотты и Луи и вот, что у них получилось.

На снимках невозможно не заметить действительно поразительное сходство принца Джорджа и его отца принца Уильяма. А еще он настоящий красавчик.

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Принцесса Шарлотта, судя по фото, запечатлена в подростковом возрасте. Она тоже невероятная красавица с длинными русыми волосами и темными глазами.

Младший сын Уэльскийх – принц Луи – очень похож чертами лица на свою мать Кэтрин. Парень выглядит взрослым и каким-то даже сдержанным, а мы же знаем Луи, как истинного озорника. Что-то нам подсказывает, что он еще задаст жару своим родителям, когда подрастет.

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