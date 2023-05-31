Это доступно каждому: королева Камилла назвала свое любимое хобби

Королева Камилла, как и ее супруг - король Чарльз, любят работать в саду. Работу в саду королева называет лечебным занятием и признается, что частенько задерживается за этой работой слишком долго, после чего ее спина дает о себе знать.

О своем любимом хобби королева Камилла рассказала публике во время недавнего визита с Чарльзом в Северную Ирландию, сообщает express.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Я люблю садоводство. Я страстный садовник. И это очень полезно. Но я всегда задерживаюсь слишком долго. Все тело после этого скрипит и стонет", - сказала королева.

У Камиллы есть собственные сады в доме Рэя Милла, в Уилтшире, за которыми она ухаживает, хотя считается, что она также приложила руку к садам Чарльза в Беркхолле, их шотландском доме недалеко от Балморала.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на прошлой неделе король и королева появились на выставке цветов в Челси, где они, без сомнения, были впечатлены демонстрируемой инновационной садоводческой продукцией.

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