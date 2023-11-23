Это доступно: продукты, которые используют принцесса Кейт и герцогиня Меган для сияния кожи

У герцогини Сассекской есть один лайфхак, к которому она прибегает, чтобы ее кожа выглядела сияющей и имела здоровый вид.

Речь идет о перекусах. Как-то Меган Маркл обмолвилась, что любит есть на перекус орехи – грецкие, фисташки и миндаль. Они полезны для кожи благодаря содержанию питательных веществ.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Еще во время работы на съемочной площадке сериала "Форс-мажоры" Меган рассказывала, что любила во время перекусов есть именно миндаль, чтобы получить здоровую сияющую кожу, пишет express.

А вот принцесса Уэльская Кэтрин отдает предпочтение жирным кислотам омега-3, которые также могут принести значительную пользу коже. Кейт любит суши и терияки с лососем, вероятно, из-за их свойств, повышающих выработку коллагена, которые важны для сохранения молодости и омоложения кожи.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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