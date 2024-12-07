Это ее любимое пальто: вспоминаем случаи, когда принцесса Кейт носила свой наряд красного цвета

Принцесса Уэльская любит классическую верхнюю одежду, но часто отдает предпочтение ярким оттенкам. Одним из ее самых любимых нарядов является теплое двубортное пальто.

В 2020 году Кейт Миддлтон - супруга принца Уильяма - впервые продемонстрировала на публике красное пальто от бренда Alexander McQueen. Это было классическое двубортное пальто сшитое для принцессы по индивидуальному заказу. У него были английские лацканы, накладные карманы и черные пуговицы.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Шерстяное пальто по фигуре стало одной из самых любимых вещей Кэтрин, которые она носит в холодное время года, сочетая с самыми разными нарядами. Именно эту любимую вещь она вновь надела на важное мероприятие - ежегодный рождественский концерт Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве.

В этом году пальто Кейт сочета с яркой красной клетчатой юбкой от Emilia Wickstead, интересной кофтой с большим бархатным бантом, замшевыми сапогами от Ralph Lauren и серьгами с жемчужинами от бренда Mulberry.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Предлагаем вспомнить случаи, когда Кейт надевала это красное стильное пальто ранее.

Принцесса Уэльская в 2020 году / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская в 2020 году / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская в 2022 году / Фото: Getty Images

Также у Кейт есть еще одно очень похожее пальто от Alexander McQueen, но оно немного отличается по дизайну, хотч и такого же красного цвета. Однако на этом пальто только две пуговицы и нет строчки на талии.

Принцесса Уэльская в 2023 году / Фото: Getty Images

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