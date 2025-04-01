Это ее злит: почему королева Камилла сердится на мужа короля Чарльза

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Недавно монарх был госпитализирован на один день в больницу из-за возникших побочных эффектов от химиотерапии, которую Чарльз проходит уже год, чтобы вылечить неизвестную публике форму рака.

Весь этот год королева Камилла была опорой и поддержкой для своего мужа, но она злиться на него из-за того, что он слишком много времени уделяет работе. С тех пор как король впервые объявил о своем диагнозе рака в прошлом году, Камилла неоднократно выражала разочарование из-за отсутствия у ее мужа возможности отдыхать и следовать предписаниям врачей. Несмотря на то, что король, которому сейчас 77 лет, пропустил несколько мероприятий, он, как и прежде, полон решимости выполнять королевские обязанности во время лечения.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Хотя королева поддерживает Чарльза, ее разочарование его неспособностью отдохнуть было ясно выражено в прошлом году в замечании, сделанном писателю Ли Чайлду.

Реклама

Она сказала, что, несмотря на призывы Чарльзу не торопиться, он «не собирается сбавлять темп и не будет делать то, что ему говорят», — пишет express.co.uk.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Вскоре монарх планирует совершить зарубежные поездки с королевой Камиллой. Уже через неделю они полетят в Италию для участия в различных королевских мероприятиях. Пока что даты визита 7-10 апреля не были отменены или перенесены.

Напомним, ранее мы рассказывали, каких правил придерживается Чарльз и его родственники во время таких поездок.