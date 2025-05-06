- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 643
- Время на прочтение
- 1 мин
Это его дебют: Кейт и Уильям взяли сына Джорджа на прием в Букингемском дворце
Кейт и Уильям взяла старшего сына принца Джорджа на прием в Букингемском дворце, который был организован для ветеранов.
Семья посетила чаепитие, организованное королем Чарльзом и королевой Камиллой в Букингемском дворце в Лондоне для ветеранов Второй мировой войны и их семей. Младших детей Уэльские отправили домой, очевидно с няней, а старшего Джорджа — наследника престола — взяли с собой.
Принц проявлял интерес в то время, как его родители общались с ветеранами, внимательно слушал и созерцал.
Вчера Уэльские с детьми, король и королева, а также принцесса Анна с мужем, и герцог и герцогиня Эдинбургские посетили парад в честь 80-летия со Дня победы во Второй мировой войне. В шествии принимали участие и украинские военные, которые несли флаг Украины.