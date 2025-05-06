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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Это его дебют: Кейт и Уильям взяли сына Джорджа на прием в Букингемском дворце

Кейт и Уильям взяла старшего сына принца Джорджа на прием в Букингемском дворце, который был организован для ветеранов.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт и принц Джордж во дворце

Принцесса Кейт и принц Джордж во дворце / © Getty Images

Семья посетила чаепитие, организованное королем Чарльзом и королевой Камиллой в Букингемском дворце в Лондоне для ветеранов Второй мировой войны и их семей. Младших детей Уэльские отправили домой, очевидно с няней, а старшего Джорджа — наследника престола — взяли с собой.

Принцесса Кейт с ветераном / © Getty Images

Принцесса Кейт с ветераном / © Getty Images

Принц проявлял интерес в то время, как его родители общались с ветеранами, внимательно слушал и созерцал.

Вчера Уэльские с детьми, король и королева, а также принцесса Анна с мужем, и герцог и герцогиня Эдинбургские посетили парад в честь 80-летия со Дня победы во Второй мировой войне. В шествии принимали участие и украинские военные, которые несли флаг Украины.

Принцесса Кейт и принц Джордж во дворце / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Джордж во дворце / © Getty Images

Кейт и Уильям с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи на параде в Лондоне

Кейт и Уильям с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи на параде в Лондоне

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