Это его дебют: Кейт и Уильям взяли сына Джорджа на прием в Букингемском дворце

Принцесса Кейт и принц Джордж во дворце / © Getty Images

Реклама

Семья посетила чаепитие, организованное королем Чарльзом и королевой Камиллой в Букингемском дворце в Лондоне для ветеранов Второй мировой войны и их семей. Младших детей Уэльские отправили домой, очевидно с няней, а старшего Джорджа — наследника престола — взяли с собой.

Принцесса Кейт с ветераном / © Getty Images

Принц проявлял интерес в то время, как его родители общались с ветеранами, внимательно слушал и созерцал.

Дата публикации 09:57, 06.05.25 Количество просмотров 11 Кейт и Уильям с принцем Джорджем посетили прием в Букингемском дворце

Вчера Уэльские с детьми, король и королева, а также принцесса Анна с мужем, и герцог и герцогиня Эдинбургские посетили парад в честь 80-летия со Дня победы во Второй мировой войне. В шествии принимали участие и украинские военные, которые несли флаг Украины.

Реклама

Принцесса Кейт и принц Джордж во дворце / © Getty Images

Кейт и Уильям с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи на параде в Лондоне