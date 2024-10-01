"Это эмоциональные горки": принц Гарри поделился опытом своего отцовства

Во время своей речи на сцене церемонии, герцог Сассекский упомянул свою семью – жену Меган Маркл, которая осталась дома за океаном вместе с двумя детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Как родитель, я немного знаю об эмоциональных американских горках родительства! Но когда я слышу о том, какую заботу вы, мамы, папы и члены семьи, оказываете, какой уровень круглосуточной заботы вы предлагаете, какие навыки вам пришлось освоить и какие битвы за поддержку вы ведете каждый день, я действительно в восторге", - сказал в своей речи Гарри, цитирует его слова People. "Премия WellChild Awards — это событие, которое никогда не перестает меня вдохновлять. Истории молодых людей, которые борются с трудностями, живут жизнью, наполненной медицинскими процедурами, пребыванием в больнице и бесконечными приемами, напоминают нам всем о силе человеческого духа", - сказал Гарри.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, сын короля Чарльза является давним покровителем WellChild, национальной благотворительной организации, которая помогает тяжелобольным детям и их семьям по всей Великобритании на протяжении 16 лет и 12 из них посещал церемонию награждения WellChild Awards.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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