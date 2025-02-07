Это есть на каждой кухне: какую закуску обожает есть Меган Маркл

Не секрет, что Меган Маркл любит готовить и ее новое шоу на Netflix в том числе будет о еде.

Новое шоу герцогини Сассекской будет называться "С любовью, Меган", оно позволит зрителям заглянуть на ее кухню.

В прессе много раз писали о любимых блюдах жены принца Гарри, а журнал Hello! утверждает, что Меган любит есть ломтики яблок с арахисовой пастой, о чем говорится в королевской биографии "В поисках свободы".

"В качестве перекуса между приемами пищи она выбирала ломтики яблок и арахисовую пасту", — пишут авторы книги Омид Скоби и Кэролин Дюран.

Эту закуску легко приготовить, и она доступна по цене и питательна.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, первоначально планировалось, что новое шоу Меган выйдет в эфир 15 января, но его перенесли на 4 марта из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Меган в это время сосредоточила свое внимание на помощи людям, пострадавшим от пожаров.

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