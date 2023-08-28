Это есть в каждом доме: каким было любимое угощение королевы Елизаветы II к чаю

Королева Елизавета II несмотря на свой статус не была избалованной с детства. Рассказываем, каким был ее самый любимый перекус к чаю.

Еще будучи маленькой девочкой, принцесса Елизавета очень полюбила сэндвич с джемом. Шеф-повар Даррен МакГрейди, который готовил для королевы Елизаветы II и членов ее семьи, знает много о пищевых привычках.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В видеоролике на YouTube под названием "Послеобеденное чаепитие в Букингемском дворце (в саду королевы — или в вашем!)" Даррен МакГрэйди рассказал, какой простой сэндвич королева больше всего любила королева.

Ее любимым был сэндвич с джеммом или джем пенни. "В детстве королеве в детской подавали пенни с джемом — с тех пор она ела их к послеобеденному чаю". Для тех, кто хочет попробовать любимый сэндвич покойной королевы, это очень "просто" — вам понадобится только хлеб, джем и немного масла.

"Обычно это было клубничное варенье. Мы варили варенье в замке Балморал из великолепной шотландской клубники из садов". В ролике Даррен продемонстрировал, как приготовить вкусный сэндвич из белого хлеба и клубничного варенья, но его можно заменить цельнозерновым хлебом и вареньем по вашему вкусу.

Напомним, недавно мы рассказывали, что король Чарльз III предпочитает к чаю.

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